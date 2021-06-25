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Боррель заявил о намерении содействовать более предсказуемым отношениям с РФ

, 13:46 Источник: Twitter

Боррель заявил о намерении содействовать более предсказуемым отношениям с РФ
глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, Florian Gaertner/photothek.de vi

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, комментируя в пятницу, 25 июня, выводы саммита ЕС в Брюсселе, заявил, что намерен содействовать становлению более предсказуемых отношений с Россией.

Жозеп Боррель подчеркнул, что намерен работать над реализацией задач, а также содействовать более предсказуемым отношениям с Москвой совместно с Еврокомиссией.

Напомним, ранее лидеры стран ЕС по итогам первого дня саммита предложили Еврокомиссии разработать варианты мер, среди которых экономические санкции, в ответ на возможные "злонамеренные и незаконные подрывные действия" со стороны Российской Федерации.

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