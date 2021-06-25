В Кремле назвали позицию Евросоюза по диалогу с Россией «непоследовательной и местами непонятной»

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25 июня 2021, 12:52 Источник: РИА "Новости"

Кремль, pixabay.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистами пятницу, 25 июня, что позиция Европейского союза по диалогу с Россией во многом непоследовательна и местами непонятна.

В Кремле отметили, что позиция российского лидера Владимира Путина является предельно ясной и последовательной, а вот позиция Европы "множественна". По словам Дмитрия Пескова, европейцам, вероятно, необходимо пройти определенный путь в формировании мнения по диалогу с РФ.

Напомним, ранее лидеры стран ЕС по итогам первого дня саммита предложили Еврокомиссии разработать варианты мер, среди которых экономические санкции, в ответ на возможные "злонамеренные и незаконные и подрывные действия" со стороны Российской Федерации.

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