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Меркель заявила, что соглашения по организации саммита между ЕС и Россией достигнуть не удалось

, 08:00 Источник: Bloomberg

Меркель заявила, что соглашения по организации саммита между ЕС и Россией достигнуть не удалось
канцлер ФРГ Ангела Меркель, Felix Schröder/dpa

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что к настоящему моменту соглашение по организации саммита между Европейским союзом и Россией не достигнуто. Соответствующую информацию предоставили журналисты.

По утверждению Ангелы Меркель, она рассчитывала, что европейские лидеры проявят больше храбрости в вопросе организации саммита с участием России.

Канцлер ФРГ добавила, что обсуждение в Брюсселе ее инициативы о проведении подобного мероприятия было нелегким.

Напомним, ранее сообщалось, что против встречи с РФ на высшем уровне выступили примерно десять стран, которые являются членами ЕС.

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