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Глава МИД Литвы оценил инициативу Парижа и Берлина по саммиту ЕС с Путиным как безответственную

, 14:51 Источник: РИА Новости

Глава МИД Литвы оценил инициативу Парижа и Берлина по саммиту ЕС с Путиным как безответственную
pixabay.com

Предложение французских и немецких властей провести саммит Европейского союза, участником которого станет глава российского государства Владимир Путин, является “безответственным”. Такого мнения придерживается глава литовского внешнеполитического ведомства Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, сейчас проводить такой саммит не следует, ведь РФ “ближе всего к тоталитаризму Советского Союза”. В интервью газете Financial Times литовский дипломат отметил, что “попадание в ловушку…десятилетие за десятилетием похоже на историческую близорукость”.

Следует подчеркнуть, что на днях та же самая газета сообщала, что главы Франции и ФРГ считают важным рассмотрение вопроса приглашения российского лидера на саммит Европейским союзом. Именно Меркель стала инициатором участия Путина в данном мероприятии.

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