Глава болгарской делегации в Крыму назвал полуостров законной частью России

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25 июня 2021, 07:14 Источник: РИА "Новости"

Ласточкино гнездо, pixabay.com

Глава болгарской делегации, которая состоит из тринадцати человек и находится в настоящий момент с официальным визитом в Крыму, Пламен Милетков заявил, что полуостров – это законная часть России.

Милетков подчеркнул, что крымчане самостоятельно сделали выбор о воссоединении с Россией. Более того, он назвал фактом то, что референдум являлся легитимным. Глава делегации уточнил, что каждый приезд народных дипломатов из Болгарии способствует тому, чтобы в стране начали понимать ситуацию верно и не искажать информацию.

Пламен Милетков также заметил, что санкции Запада в отношении Крыма являются несостоятельными, поскольку полуостров не просто приспособился к новым условиям, но и демонстрирует динамичное развитие.

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