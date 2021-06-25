Глава болгарской делегации в Крыму назвал полуостров законной частью России

Глава болгарской делегации, которая состоит из тринадцати человек и находится в настоящий момент с официальным визитом в Крыму, Пламен Милетков заявил, что полуостров – это законная часть России.
Милетков подчеркнул, что крымчане самостоятельно сделали выбор о воссоединении с Россией. Более того, он назвал фактом то, что референдум являлся легитимным. Глава делегации уточнил, что каждый приезд народных дипломатов из Болгарии способствует тому, чтобы в стране начали понимать ситуацию верно и не искажать информацию.
Пламен Милетков также заметил, что санкции Запада в отношении Крыма являются несостоятельными, поскольку полуостров не просто приспособился к новым условиям, но и демонстрирует динамичное развитие.
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