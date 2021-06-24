Песков заявил, что отказавшийся от прививки сотрудник может найти себе работу, не связанную со сферой услуг

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24 июня 2021, 13:31 Источник: РИА Новости

медики, фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua/ globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о праве работодателей отстранить от должностных обязанностей сотрудника, отказавшегося делать прививку против коронавируса без объективных причин.

«Мы с вами уже говорили, что, если в сфере услуг работает москвич, и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг», - высказал официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что если человек хочет, то он может искать себе работу в сфере, где прививки не нужны. При этом, отвечая на вопрос, может ли считаться добровольным выбор между вакциной и потерей работы, пресс-секретарь заявил, что это добровольность, поскольку можно поменять род деятельности.

Ранее оперативный штаб в Москве перечислил противопоказания к прививке, а также объяснил порядок отстранения от работы непривитых сотрудников.

Кроме того, главный внештатный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина рассказала, как получить справку о противопоказаниях к вакцинации.

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