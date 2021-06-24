Песков назвал инцидент с приближением британского эсминца Defender к Крыму «сознательной провокацией»

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24 июня 2021, 13:18 Источник: РИА Новости

море, фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с приближением эсминца Defender к берегам Крыма в среду, 23 июня. По его словам, это была «сознательная провокация» со стороны Великобритании.

«Мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная провокация, сознательная и подготовленная. Мы безусловно обеспокоены в связи с подобными действиями британского корабля», - высказал официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что подобные действия недопустимы и противоречат международному праву. Он добавил, что пограничники и Вооруженные силы России будут и дальше действовать строго в соответствии с законом, «занимать жесткую позицию».

Ранее французы раскритиковали инцидент с приближением британского эсминца Defender к Крыму.

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