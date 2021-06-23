Захарова прокомментировала слова Блинкена о том, что Германия является лучшим другом США

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23 июня 2021, 21:48 Источник: Telegram

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 23 июня, прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Германия является лучшим другом и партнером Вашингтона.

Соответствующее заявление Энтони Блинкен сделал ранее сегодня в рамках встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Мария Захарова задалась вопросом, почему в таком случае Соединенные Штаты мешают своему "лучшему другу" участвовать в выгодном для него проекте "Северный поток – 2". Официальный представитель МИД России уточнила, что так с лучшими друзьями не поступают.

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