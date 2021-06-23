Аргументы Недели Политика 13+

Захарова прокомментировала слова Блинкена о том, что Германия является лучшим другом США

, 21:48 Источник: Telegram

Захарова прокомментировала слова Блинкена о том, что Германия является лучшим другом США
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 23 июня, прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Германия является лучшим другом и партнером Вашингтона.

Соответствующее заявление Энтони Блинкен сделал ранее сегодня в рамках встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Мария Захарова задалась вопросом, почему в таком случае Соединенные Штаты мешают своему "лучшему другу" участвовать в выгодном для него проекте "Северный поток – 2". Официальный представитель МИД России уточнила, что так с лучшими друзьями не поступают.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Общество

Голикова заявила о личной ответственности каждого российского туриста, выезжающего за границу

Голикова заявила о личной ответственности каждого российского туриста, выезжающего за границу

Вице-премьер России Татьяна Голикова в среду, 23 июня, подтвердила, что выезд в отпуск за границу в сложившихся эпидемиологических условиях является личным риском и ответственностью каждого человека.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Политика