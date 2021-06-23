Блинкен назвал Германию лучшим другом и партнером США в мире

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23 июня 2021, 18:21 Источник: РИА "Новости"

госсекретарь США Энтони Блинкен и канцлер ФРГ Ангела Меркель, Clemens Bilan / Pool

Глава Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в среду, 23 июня, в рамках встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель назвал Германию лучшим другом Вашингтона в мире.

Энтони Блинкен подчеркнул сегодня, что у Соединенных Штатов Америки нет лучшего партнера и друга в мире, чем Германия. Госсекретарь также заметил, что планирует, в частности, обсудить на встрече с канцлером ФРГ Россию и Китай.

Дипломат уточнил, что, что президент США Джо Байден с нетерпением ожидает визита Ангелы Меркель в Вашингтон в следующем месяце.

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