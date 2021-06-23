Блинкен назвал Германию лучшим другом и партнером США в мире

Глава Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в среду, 23 июня, в рамках встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель назвал Германию лучшим другом Вашингтона в мире.
Энтони Блинкен подчеркнул сегодня, что у Соединенных Штатов Америки нет лучшего партнера и друга в мире, чем Германия. Госсекретарь также заметил, что планирует, в частности, обсудить на встрече с канцлером ФРГ Россию и Китай.
Дипломат уточнил, что, что президент США Джо Байден с нетерпением ожидает визита Ангелы Меркель в Вашингтон в следующем месяце.
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