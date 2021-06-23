Блинкен в разговоре с Меркель подтвердил позицию США по «Северному потоку – 2»

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23 июня 2021, 21:20 Источник: РИА "Новости"

госсекретарь США Энтони Блинкен, Sean Gallup/Keystone Press Agency

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель о позиции Вашингтона по "Северному потоку – 2" и призвал Берлин принять меры по "снижению рисков" для Украины от газопровода.

Блинкен отметил, что США продолжают противодействие реализации проекта "Северный поток – 2". Госсекретарь призвал власти Германии предпринять конкретные шаги по снижению рисков, которые данный трубопровод якобы представляет для Украины и энергетической безопасности Европы.

В Госдепе отметили, что Блинкен и Меркель в рамках встречи обсудили противодействие "вызовам" со стороны России и КНР.

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