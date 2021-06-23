«Фортуна» постепенно ускоряется на укладке нитки «А» газопровода «Северный поток 2»

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23 июня 2021, 19:12 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

За 22 июня трубоукладочная баржа фортуна прошла 600м, это определённый прогресс, после предыдущей 450-метровой укладки трубы. Короче, сражение за «Северный поток 2» продолжается. Об этом сообщает ТК «территория смысла». Тем временем вражеский проект - строительство газопровода «Балтик пайп» из Британии в Польшу, похоже, терпит фиаско.

Работы по укладке нитки «А» постепенно набирают темп. За 22 число ТУБ «Фортуна» прошла 600 м. Есть надежда, что она выйдет на свой обычный режим укладки – 1200 -1500 м трубы в сутки. Судно «Владислав Стрижов» подвозит трубы, корабль «балтийский исследователь» контролирует качество работ. Ещё несколько посудин: «Мурман», Ossoy и Katun кружат близ «Фортуны», чем они занимаются сложно понять, возможно в их действия содержится великий потаённый смысл. Главное – работы идут в определённым ускорением и в этом стратегическая победа России. Как и в том, что прокладка вражеского газопровода Балтик пайп» из Британии в Польшу явно застопорилась, есть шанс, что это надолго.

ТУС «Академик Черский» пока стоит без дела. ТК «ТС» в сердцах возвещает: «Была у нас надежда, что они там замутят хитрую схему и будут варить два сегмента трубы по 12 метров на Черском, а потом готовый элемент из двух сваренных труб перевозить на Фортуну и там уже приваривать то, что получилось, к уже готовому сегменту. Но не факт, что так вообще технологически, возможно».

Ранее говорили, что «Академику Черскому» однозначно надо дать проявить себя на укладке «Северного потока 2», что бы в дальнейшем проще было искать заказчиков. Но, похоже ничего у этого судна так и не сложилось, ржаветь ему в доках, если вовремя не поменяют капитана и команду.

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