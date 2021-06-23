Захарова заявила, что Германии следует вести диалог с Россией, а не пытаться «нарастить мускулы»

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23 июня 2021, 18:45 Источник: ТАСС

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в среду, что Германии следует вести с Россией диалог, а не пытаться "нарастить мускулы" для того, чтобы защищать либеральные ценности.

Мария Захарова заметила, что министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в преддверии 80-летия с начала развязанной немцами Великой Отечественной войны начала призывать командный состав Бундесвера "наращивать мускулы" для защиты либеральных ценностей "перед лицом РФ".

"В принципе, это на грани оксюморона", – подчеркнула официальный представитель МИД России.

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