Захарова заявила, что Германии следует вести диалог с Россией, а не пытаться «нарастить мускулы»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в среду, что Германии следует вести с Россией диалог, а не пытаться "нарастить мускулы" для того, чтобы защищать либеральные ценности.
Мария Захарова заметила, что министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в преддверии 80-летия с начала развязанной немцами Великой Отечественной войны начала призывать командный состав Бундесвера "наращивать мускулы" для защиты либеральных ценностей "перед лицом РФ".
"В принципе, это на грани оксюморона", – подчеркнула официальный представитель МИД России.
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