Телеканалы отвели на «Прямую линию» с Путиным три часа

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22 июня 2021, 10:59

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

СМИ со ссылкой на опубликованную сетку вещания сообщили, что на «Прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным телеканалы заложили три часа. Эфир начнется 30 июня в 12.00 (мск).

В сетке вещания указано, что Первый канал, «России 1» и НТВ запланировали эфир с «Прямой линией» на период с 12.00 до 15.00 (мск).

Отмечается, что люди в основном в call-центр «Прямой линии» с президентом России отравляют вопросы на тему здравоохранения, экономики, пенсии, ЖКХ и дорог.

Напомним, что вопросы принимаются в виде СМС или ММС на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40, а также через приложение «Москва – Путину», сайт moskva-putinu.ru и официальные группы программы в социальных сетях.

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