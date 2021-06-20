Путин проведет «Прямую линию» 30 июня

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20 июня 2021, 07:36

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

В пресс-службе Кремля сообщили, что 30 июня президент России Владимир Путин проведет очередную «Прямую линию» с гражданами. Каждый может задать вопрос главе государства, начиная с 20 июня.

«Приём вопросов будет осуществляться с 12:00 по местному времени 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня», - пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что вопросы будут приниматься в виде СМС или ММС на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40, а также через приложение «Москва – Путину», сайт moskva-putinu.ru и официальные группы программы в социальных сетях.

Трансляцию «Прямой линии» будут вести в эфире телеканалов: «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир», а также в эфире радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

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