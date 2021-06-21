Жириновский предложил давать деньги женщинам, которые хотят избавиться от ребёнка искусственным путем

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что нужно выкупать детей у собиравшихся сделать аборт женщин. По его словам, самое большое достижение Госдумы седьмого созыва – помощь семьям с детьми в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
«Осталось дать деньги тем женщинам, которые не могут родить по каким-то причинам, хотят избавиться искусственным путем от ребенка», - высказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Жириновский предложил пообещать таким женщинам «первый семейный капитал - около 500 тысяч рублей», а потом забрать ребенка, потому она не хочет его оставлять. Кроме того, депутат призывает давать пособие и считать рабочий стаж домохозяйкам.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал женщин, собирающихся сделать аборт, отдать малыша на воспитание церкви.
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