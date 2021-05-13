Патриарх Кирилл призвал собирающихся сделать аборт женщин родить ребёнка и отдать на воспитание церкви
13 мая 2021, 17:57
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал женщин, собирающихся прервать беременность по какой-либо причине, родить ребёнка, а не делать аборт, и отдать малыша на воспитание церкви.
Глава РПЦ направил видеообращение к участникам X Общецерковного съезда по социальному служению, который откроется в Москве 13 мая и будет работать до 15 мая.
Видеообращение патриарха Кирилла опубликовано на YouTube-канале РПЦ. Священник выразил мнение, что церковь сможет воспитать и вырастить этих детей, а их мамы смогут навещать малышей.
Патриарх Кирилл заявил, что государство должно приложить все усилия для решения демографического вопроса в России и поблагодарил всех, кто поддержал идею о создании кризисных центров для женщин, оказавшихся в трудной ситуации.
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