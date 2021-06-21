Лавров: Россия обсудит с Турцией тему военно-морского сотрудничества между Анкарой и Киевом

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21 июня 2021, 16:55 Источник: ТАСС

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что в ближайшее время Россия проведет с Турцией консультации, в ходе которых обсудит тему затягивания Украины в НАТО.

Лавров отметил, что Москва намерена поднять вопрос о сотрудничестве между военно-морскими силами Украины и Турции.

«Мы очень четко, недвусмысленно свою позицию в отношении попыток затягивать Украину в НАТО обозначили. У меня нет сомнений, что серьезные, ответственные государства прекрасно понимают, о чем идет речь», - высказал дипломат.

Глава МИД РФ добавил, что представители российской стороны находятся в регулярном диалоге с турецкими коллегами. По его словам, в ближайшее время планируется контакт, где страны «поговорят на эту тему».

Ранее сообщалось, что главы МИД Украины и Турции обсудили совместную деятельность в Черноморском регионе.

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