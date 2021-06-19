Главы МИД Украины и Турции Кулеба и Чавушоглу обсудили сотрудничество в Чёрном море

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19 июня 2021, 18:49

Главы МИД Украины и Турции Кулеба и Чавушоглу, фото: mfa.gov.ua

Украина и Турция собираются сотрудничать в Чёрном море. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провёл переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Главы дипмиссий двух стран обсудили совместную деятельность в Черноморском регионе.

На официальном сайте украинского МИД сообщается, что Кулеба и Чавушоглу «обсудили возможности усиленного сотрудничества ВМС Украины и Турции, которое поможет воплотить стандарты НАТО в ВМС Украины, повысить их обороноспособность и совместимость со странами — членами НАТО, и в целом взаимодействие государств Совета безопасности на Чёрном море».

Глава МИД Турции принял приглашение главы украинского МИД посетить Украину для проведения переговоров по поводу комплекса украинского-турецких стратегических отношений, - передаёт RT

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