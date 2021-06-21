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В Кремле заявили, что у России пока нет оснований исключать США из списка недружественных стран

, 13:40 Источник: ТАСС

В Кремле заявили, что у России пока нет оснований исключать США из списка недружественных стран
флаг США, pixabay.com

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в понедельник, 21 июня, заявил, что у Москвы нет никаких поводов исключать Соединенные Штаты Америки из списка недружественных стран.

Дмитрий Песков уточнил в рамках беседы с журналистами, что пока договоренности, достигнутые на саммите президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, не будут реализованы, Штаты останутся в списке недружественных РФ стран.

Напомним, 14 мая на официальном портале правовой информации был обнародован перечень недружественных иностранных государств, утвержденный ранее российским правительством. В список были включены США и Чехия.

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