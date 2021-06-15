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Пушков ответил на призыв НАТО к России по списку недружественных стран

, 07:52

Пушков ответил на призыв НАТО к России по списку недружественных стран
Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на призыв НАТО к России, содержащийся в итоговом заявлении лидеров стран-членов Североатлантического альянса по итогам саммита в Брюсселе, исключить Чехию и США из списка недружественных стран.

Призыв НАТО к России был оглашен 14 июня. Пушков считает, что для исключения Чехии и США из списка должны быть основания.

"Рассматривая Россию как противника, проводя маневры у наших границ, недружественный нам альянс хочет, чтобы мы исключили США и Чехию из списка недружественных стран. Но для исключения из списка должны быть основания. Россия не хочет конфликта. Все зависит от поведения самих США", - написал Пушков комментарий в своем Twitter.

Напомним, лидеры стран-участниц НАТО призвали Россию отменить включение Чешской Республики и Соединенных Штатов Америки в список недружественных стран и "воздерживаться от любых других шагов, не соответствующих положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях".

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