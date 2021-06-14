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НАТО призвало Россию отменить включение Чехии и США в список недружественных стран

, 22:06

НАТО призвало Россию отменить включение Чехии и США в список недружественных стран
фото: Nicolas Landemard, globallookpress.com

Главы стран-членов НАТО в понедельник, 14 июня, призвали Россию исключить США и Чехию из списка недружественных стран. По итогам саммита Североатлантический альянс огласил заявление.

В документе призвали Москву отменить включение Чешской Республики и Соединенных Штатов Америки в список недружественных стран и "воздерживаться от любых других шагов, не соответствующих положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях".

14 мая правительство РФ утвердило перечень недружественных государств, в котором сейчас две страны - Чехия и США. В МИД РФ заявляли, что менять этот список пока не планируется.

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