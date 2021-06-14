НАТО призвало Россию отменить включение Чехии и США в список недружественных стран
14 июня 2021, 22:06
Главы стран-членов НАТО в понедельник, 14 июня, призвали Россию исключить США и Чехию из списка недружественных стран. По итогам саммита Североатлантический альянс огласил заявление.
В документе призвали Москву отменить включение Чешской Республики и Соединенных Штатов Америки в список недружественных стран и "воздерживаться от любых других шагов, не соответствующих положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях".
14 мая правительство РФ утвердило перечень недружественных государств, в котором сейчас две страны - Чехия и США. В МИД РФ заявляли, что менять этот список пока не планируется.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.