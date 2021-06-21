В Кремле заявили, что видят «убедительную победу» партии Пашиняна на выборах в Армении

В Кремле заявили днем в понедельник, 21 июня, что видят убедительную победу партии Никола Пашиняна на прошедших в Армении парламентских выборах, а также уточнили, что поздравляют армянский народ.
Ранее стало известно, что партия "Гражданский договор" Пашиняна набрала 53,92% голосов.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле очень внимательно отслеживают информацию из Еревана и приветствуют данные ЦИК Армении о том, что выборы состоялись. "Мы поздравляем армянский народ с выбором", – отметил Песков.
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