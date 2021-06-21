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Захарова: в ЕС знают, каким будет ответ на продление санкций против Крыма и Севастополя

, 12:55 Источник: Telegram

Захарова: в ЕС знают, каким будет ответ на продление санкций против Крыма и Севастополя
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 21 июня, заявила, что в Евросоюзе знают, каким будет ответ России на продленные европейской стороной санкции против Крыма и Севастополя.

Мария Захарова подчеркнула, что в Европейском союзе знают – согласно конституции, Крым является частью России, а решение о его присоединении было принято на базе референдума, результаты которого впоследствии были "переподтверждены жизнью".

"Знают, но все равно ищут любимые грабли", – заключила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ.

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Политика

Захарова: в ЕС знают, каким будет ответ на продление санкций против Крыма и Севастополя

Захарова: в ЕС знают, каким будет ответ на продление санкций против Крыма и Севастополя

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 21 июня, заявила, что в Евросоюзе знают, каким будет ответ России на продленные европейской стороной санкции против Крым и Севастополя.

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