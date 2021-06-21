Пушков назвал «предсказуемыми» заявления Белого дома о подготовке новых санкций против РФ

Аргументы Недели → Политика 13+

21 июня 2021, 08:32 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявления Белого дома о подготовке Соединенными Штатами новых санкций в отношении России.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон готовит "новый пакет санкций" в отношении России.

Алексей Пушков назвал "предсказуемыми" очередные ограничения со стороны американских властей против связанных с "Северным потоком – 2" российских компаний. Сенатор обратил внимание на то, что РФ имеет тенденцию рассматривать саммиты лидеров стран как начало новой фазы отношений – их улучшения, однако у США совсем другой поход.

Пушков отметил, что администрация Байдена сразу исключила возможность "перезагрузки" и даже не намекала на вероятность снятия или частичного пересмотра санкций. По мнению сенатора, после встречи российского и американского президентов напряженность в отношении Москвы и Вашингтона немного снизилась, однако разногласия, в частности, по Украине, Северному потоку – 2, Сирии, Донбассу, не исчезли.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости