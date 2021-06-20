Мария Захарова пообещала ответ России на подготовку новых санкции США из-за «Северного потока-2»

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20 июня 2021, 19:04

Mария Захарова, фото: МFA Russia, globallookpress.com

Власти Соединённых Штатов Америки грозят России новыми санкциями против компаний, занимающихся строительством газопровода «Северный поток — 2». Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что из США поступают сообщения о подготовке нового пакета антироссийских санкций.

Как отметила официальный представитель МИД РФ, «Северный поток — 2» в изложении американских чиновников увязывается с Навальным. По мнению Захаровой, удивительно, что «в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели».

Дипломат заявила, что США введением антироссийских санкций пытаются решить проблемы собственной неконкурентоспособности.

«На незаконные действия США всегда следовал наш закономерный ответ» - заявила Мария Захарова.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN о подготовке новых санкций против РФ.

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