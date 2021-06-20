Пушков назвал Путина «Джеймсом Бондом от политики» на встрече в Женеве

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20 июня 2021, 08:36

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал поведение президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена на саммите в Женеве, который прошел 16 июня.

«Байден звучал увереннее накануне саммита, когда раз за разом обещал "сказать Путину то, что он должен знать". Но на самом саммите он выглядел заметно бледнее. И, похоже, не получил того, что хотел», - написал сенатор в своем Телеграм-канале.

По его словам, американский лидер знал, что «прорыва» после саммита не будет, поэтому прибыл на встречу «в стиле Джеймса Бонда, в солнечных очках, в которых в виде "политической мишени" отражается Путин». Пушков отметил, что Байден хотел показать себя первым, но это ему не удалость.

«Путин смотрелся увереннее и выигрышнее … в этой встрече Джеймсом Бондом от политики скорее выглядел Владимир Путин, готовый ответить на любые вопросы и уверенный в себе», - добавил сенатор.

Он напомнил, что Байден на пресс-конференции выбрал всего семь «незапоминающихся вопросов» и покинул сцену через 30 минут, а также прочитал свое выступление по бумажке, «что в одинаковой степени выглядит неуклюже и является проявлением слабости».

Ранее британские СМИ сравнили автомобили Cadillac и Aurus, на которых Байден и Путин прибыли на место переговоров в Женеве.

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