В Кремле не исключили возможность встречи Путина и Джонсона

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19 июня 2021, 14:26 Источник: Говорит Москва

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность встречи Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона при условии появления "политической воли" у Лондона.

В Кремле уточнили, что встреча Путина и Джонсона потенциально возможна, но пока подготовка к ней не ведется. По словам Пескова, переговоры президента России и премьер-министра Великобритании могут состояться, если в Соединенном Королевстве возобладает "политическая воля" к тому, чтобы ремонтировать двусторонние отношения, "изрядно поломанные" ранее по инициативе Лондона.

Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес допустил возможность проведения встречи Владимира Путина и Бориса Джонсона, если "Москва прекратит злонамеренные действия".

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