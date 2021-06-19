В Кремле не исключили возможность встречи Путина и Джонсона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность встречи Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона при условии появления "политической воли" у Лондона.
В Кремле уточнили, что встреча Путина и Джонсона потенциально возможна, но пока подготовка к ней не ведется. По словам Пескова, переговоры президента России и премьер-министра Великобритании могут состояться, если в Соединенном Королевстве возобладает "политическая воля" к тому, чтобы ремонтировать двусторонние отношения, "изрядно поломанные" ранее по инициативе Лондона.
Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес допустил возможность проведения встречи Владимира Путина и Бориса Джонсона, если "Москва прекратит злонамеренные действия".
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