Аргументы Недели Политика 13+

Минобороны Британии: саммит Путина и Джонсона возможен, если Москва «прекратит злонамеренные действия»

, 07:23 Источник: Sky News

Минобороны Британии: саммит Путина и Джонсона возможен, если Москва «прекратит злонамеренные действия»
Лондон, pixabay.com

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина и британского премьер-министра Бориса Джонсона станет возможной лишь в том случае, если Москва "прекратит злонамеренные действия".

Уоллес отметил, что британская сторона "все еще наблюдает злонамеренные действия" со стороны РФ. Он, однако, подчеркнул, что Лондон намерен судить Владимир Путина по его поступкам. Глава британского Минобороны также уточнил, что премьер-министр Борис Джонсон открыт для встречи.

По словам Бена Уоллеса, шаг на пути нормализации отношений с Москвой будет сделан, но лишь после определенных действий.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Секретарь Совнацбеза Украины Данилов заявил о способности ВСУ отвоевать республики Донбасса

Совнацбез Украины раскрыл, что мешает ВСУ уничтожить республики Донбасса

Вооруженные силы Украины способны отвоевать территории, которые контролируют в настоящее время власти ДНР и ЛНР. Соответствующее заявление сделал Алексей Данилов, секретарь украинского Совнацбеза.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

В мире

Общество