Минобороны Британии: саммит Путина и Джонсона возможен, если Москва «прекратит злонамеренные действия»

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19 июня 2021, 07:23 Источник: Sky News

Лондон, pixabay.com

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина и британского премьер-министра Бориса Джонсона станет возможной лишь в том случае, если Москва "прекратит злонамеренные действия".

Уоллес отметил, что британская сторона "все еще наблюдает злонамеренные действия" со стороны РФ. Он, однако, подчеркнул, что Лондон намерен судить Владимир Путина по его поступкам. Глава британского Минобороны также уточнил, что премьер-министр Борис Джонсон открыт для встречи.

По словам Бена Уоллеса, шаг на пути нормализации отношений с Москвой будет сделан, но лишь после определенных действий.

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