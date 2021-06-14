Джонсон заявил, что Лондон надеется на улучшение отношений с Москвой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник, 14 июня, заявил, что Лондон надеется на улучшение отношений с Москвой. Пока, однако, по его словам, сложившаяся ситуация "разочаровывает".
Борис Джонсон также выразил уверенность сегодня по прибытии на саммит НАТО в Брюсселе, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден донесет до лидера Российской Федерации Владимира Путина довольно "жесткие" послания в рамках переговоров.
Напомним, встреча глав двух стран состоится в Женеве 16 июня.
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