Джонсон заявил, что Лондон надеется на улучшение отношений с Москвой

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14 июня 2021, 12:47 Источник: ТАСС

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Mark Thomas/Keystone Press Agency

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник, 14 июня, заявил, что Лондон надеется на улучшение отношений с Москвой. Пока, однако, по его словам, сложившаяся ситуация "разочаровывает".



Борис Джонсон также выразил уверенность сегодня по прибытии на саммит НАТО в Брюсселе, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден донесет до лидера Российской Федерации Владимира Путина довольно "жесткие" послания в рамках переговоров.

Напомним, встреча глав двух стран состоится в Женеве 16 июня.

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