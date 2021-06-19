Эбрахим Раиси победил на выборах президента Ирана

Аргументы Недели → Политика 13+

19 июня 2021, 10:04 Источник: ТАСС

Эбрахим Раиси, Mohammadreza Abbasi/Keystone Press Agency

На выборах президента Ирана победил председатель Верховного суда страны Эбрахим Раиси. Согласно последней информации штаба по проведению выборов исламской республики, он набрал 17,8 млн голосов.

Как уточнил глава штаба Джамаль Орф, в общей сложности в голосовании на территории Ирана приняли участие 28 миллионов 600 тысяч человек.

Ранее сегодня действующий президент Ирана Хасан Роухани заявил, что уже известно имя победителя на выборах. Политик поздравил своего преемника, однако не стал называть его имени, отметив, что официального объявления пока не было.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости