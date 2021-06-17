Иран готовится к президентским выборам

Аргументы Недели → В мире 13+

17 июня 2021, 14:42

На 18 июня в Иране запланированы выборы президента. Наибольшие шансы на победу у Ибрагима Раиси. Чиновники приложили все усилия, чтобы до выборов не дошли его основные конкуренты. В случае победы Раиси может стать не только главой государства, но и преемником Верховного лидера в стране.



За день до голосования в Иране запрещено проводить агитацию. Выборы могут провалиться только в случае низкой явки. На прошлых президентских выборах явка составила всего 20%, однако они были признаны. Сейчас отсеянные кандидаты намерены объявить бойкот.



На фоне критической ситуации в период пандемии избирателям обещают решение экономических проблем. Тегеран имеет большие надежды на реализацию дорожающей нефти на мировых рынках. Однако международные эксперты считают, что в скором времени Иран охватят внутренние волнения из-за сложной социальной обстановки.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости