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Иран готовится к президентским выборам

, 14:42

Иран готовится к президентским выборам

На 18 июня в Иране запланированы выборы президента. Наибольшие шансы на победу у Ибрагима Раиси. Чиновники приложили все усилия, чтобы до выборов не дошли его основные конкуренты. В случае победы Раиси может стать не только главой государства, но и преемником Верховного лидера в стране.

За день до голосования в Иране запрещено проводить агитацию. Выборы могут провалиться только в случае низкой явки. На прошлых президентских выборах явка составила всего 20%, однако они были признаны. Сейчас отсеянные кандидаты намерены объявить бойкот.

На фоне критической ситуации в период пандемии избирателям обещают решение экономических проблем. Тегеран имеет большие надежды на реализацию дорожающей нефти на мировых рынках. Однако международные эксперты считают, что в скором времени Иран охватят внутренние волнения из-за сложной социальной обстановки.

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