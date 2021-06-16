В Кремле заявили, что встреча Путина и Байдена прошла в соответствии с ожиданиями Москвы

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16 июня 2021, 22:55 Источник: РИА "Новости"

Кремль, pixabay.com

В Кремле вечером в среду, 16 июня, заявили, что переговоры лидеров РФ и Соединенных Штатов Америки Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве прошли приблизительно так, как и ожидала российская сторона.

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков в рамках беседы с журналистами отметил, что саммит прошел приблизительно так, как ожидалось в Москве. "Но будет зависеть дальше от продолжения", – добавили в Кремле.

Напомним, ранее сегодня Владимир Путин и Джо Байден встретились в Женеве. Стороны провели переговоры в узком и расширенном составах. Главы Российской Федерации и США впоследствии отметили, что беседа прошла хорошо.

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