Байден заявил, что Путин пообещал США помощь в Афганистане

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16 июня 2021, 21:52 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, CNP/AdMedia

Президент США Джо Байден сообщил в рамках разговора с журналистами вечером в среду, 16 июня, что президент России Владимир Путин заявил сегодня о готовности помогать американцам в Афганистане.



Джо Байден сообщил, что они с Владимиром Путиным обсудили в рамках встречи в Женеве, как каждый их них может поспособствовать предотвращению подъема терроризма в Афганистане.

Американский лидер уточнил, что российский коллега указал на готовность помогать США на территории Афганистана и поддерживать в этой стране мир и безопасность.

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