Байден не стал отвечать на вопрос, доверяет ли он Путину

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16 июня 2021, 21:29 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Samuel Corum - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках пресс-конференции в Женеве не стал отвечать на вопрос представителя СМИ о том, доверяет ли он российскому коллеге Владимиру Путину.

В ходе беседы с журналистами по итогам саммита с президентом РФ Владимиром Путиным Джо Байден не ответил на вопрос о доверии российскому лидеру.

По словам президента США, "дело не в доверии, а в собственных интересах", а также "в верификации собственных интересов".

Ранее сегодня Байден назвал тон разговора с Путиным "хорошим и позитивным".

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