Байден сообщил журналистам, что читает все речи Путина

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16 июня 2021, 21:05 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Tasos Katopodis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Президент США Джо Байден в рамках разговора с журналистами после саммита с Владимиром Путиным, который состоялся ранее в Женеве, сообщил, что читает все, что пишет глава Российской Федерации, его речи.

Американский лидер на пресс-конференции добавил, что читал "пару хороших биографий" Владимира Путина.

Напомним, ранее сегодня в Женеве состоялся саммит глав России и США. Президент Российской Федерации впоследствии назвал переговоры хорошими и отметил, что на мероприятии не было никакой враждебности, хотя беседа велась в "принципиальном ключе".

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