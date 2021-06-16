Телеканал CNN сообщил, что Байден внимательно следит за пресс-конференцией Путина

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16 июня 2021, 19:39 Источник: CNN

президент США Джо Байден, Nicolas Landemard/Keystone Press Agency

Телеканал CNN, ссылаясь на американского чиновника, сообщил в среду, что президент США Джо Байден и его команда внимательно следят за пресс-конференцией российского лидера Владимира Путина.

По утверждению чиновника, президент США хочет знать, как Владимир Путин оценивает их прошедшую встречу. Кроме того, как сообщает источник, Джо Байден желает выяснить, скажет ли глава РФ что-либо, что американская сторона захочет опровергнуть.

Телеканал CNN отмечает, что именно по этой причине Байден решил провести пресс-конференцию после Путина. Глава Штатов предстанет перед журналистами в 20.30 по московскому времени.

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