Путин: США еще в 2017 году объявили Россию своим противником и врагом

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16 июня 2021, 19:16 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам встречи с американским коллегой Джо Байденом заявил, что США объявили Россию своим противником и врагом еще в 2017 году.

Владимир Путин уточнил, что такое решение принял в 2017 году конгресс. Позже, как напомнил президент России, в законодательство Соединенных Штатов Америки были внесены положения о том, что Вашингтон должен поддерживать правила и порядок демократического управления в РФ, а также политические организации.

Ранее сегодня президент России заявил, что переговоры с главой США прошли хорошо.

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