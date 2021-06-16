Путин: США еще в 2017 году объявили Россию своим противником и врагом

Российский лидер Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам встречи с американским коллегой Джо Байденом заявил, что США объявили Россию своим противником и врагом еще в 2017 году.
Владимир Путин уточнил, что такое решение принял в 2017 году конгресс. Позже, как напомнил президент России, в законодательство Соединенных Штатов Америки были внесены положения о том, что Вашингтон должен поддерживать правила и порядок демократического управления в РФ, а также политические организации.
Ранее сегодня президент России заявил, что переговоры с главой США прошли хорошо.
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