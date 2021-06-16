Владимир Путин заявил, что послы России и США возвращаются к работе

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16 июня 2021, 19:26 Источник: РИА "Новости"

место проведения пресс-конференции в Женеве, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером Джо Байденом в Женеве заявил, что послы России и Соединенных Штатов Америки вернутся к своей работе.

По словам Владимира Путина, когда именно послы РФ и США вернутся к работе, является вопросом "чисто технического характера".

Напомним, в марте посла России в Штатах Анатолия Антонова пригласили в Москву для консультаций. Это случилось после того, как глава США Джо Байден в беседе с журналистами заявил, что Владимир Путин "заплатит за вмешательство в выборы", а также утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского коллегу "убийцей".

Позже Вашингтон анонсировал высылку десяти сотрудников дипмиссии РФ. Москва в ответ объявила персонами нон грата десять американских дипломатов. Также в МИД России предложили американскому послу Джону Салливану вернуться для консультаций в Штаты.

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