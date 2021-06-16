Путин заявил, что вопрос Украины затрагивался на переговорах с Байденом

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16 июня 2021, 19:05 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду заявил, что вопрос Украины затрагивался в рамках саммита с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом, который состоялся в Женеве.

Российский лидер также уточнил, что тема вступления Украины в Североатлантический альянс в ходе переговоров затрагивалась "мазком".

Владимир Путин обратил внимание на то, что в основе урегулирования на украинской территории должны быть Минские соглашения. По его словам, Джо Байден согласен с этим утверждением.

Ранее сегодня президент России заявил, что переговоры с главой США прошли хорошо.

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