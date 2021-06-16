В Белом доме заявили, что пресс-конференция Байдена начнется в 20.30 по московскому времени
16 июня 2021, 18:52
В Белом доме анонсировали проведение пресс-конференции президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена по итогам переговоров с главой России Владимиром Путиным в 20.30 по московскому времени среды, 16 июня.
Ранее сегодня стало известно, что саммит глав Российской Федерации и США завершился. Переговоры президентов и делегаций двух стран в расширенном формате состояли из одной сессии. Ранее предполагалось, что мероприятие будет состоять из двух частей с перерывом на чай и кофе.
К настоящему моменту Джо Байден покинул место проведения встречи с Владимиром Путиным.
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