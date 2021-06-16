Переговоры Путина и Байдена в узком составе завершились

Днем в среду, 16 июня, в переговорах президента Российской Федерации Владимира Путина и главы США Джо Байдена в Женеве объявили перерыв. Это произошло перед началом встречи в расширенном составе.
Согласно информации пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Владимир Путин и Джо Байден завершили переговоры в узком составе, которые начались на вилле Ла Гранж в Женеве в 14:36 по московскому времени. Таким образом, первая часть саммита продолжалась почти два часа.
Уточняется, что в рамках беседы в узком составе глав России и США сопровождали руководитель МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.
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