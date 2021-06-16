Путин и Байден обменялись рукопожатиями второй раз

Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава США Джо Байден в среду, 16 июня, во второй раз обменялись рукопожатиями. Это произошло непосредственно перед началом переговоров на вилле в Женеве.
В первый раз лидеры России и США пожали друг другу руки, когда появились перед фотографами на крыльце виллы. Уточнялось, что Джо Байден протянул руку Владимиру Путину. Затем политики удалились в здание, чтобы приступить к переговорам, и уже внутри вновь обменялись рукопожатиями.
Напомним, ранее сообщалось, что встреча Путина и Байдена будет длиться 4-5 часов.
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