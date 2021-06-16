Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться и рассказал шутку

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16 июня 2021, 15:11 Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин и Джо Байден, kremlin.ru

В Женеве начался росийско-американский саммит. На вилле Ла Гранж президент РФ Владимир Путин и лидер Соединённых Штатов Джо Байден проводят двусторонние переговоры в присутствии министра иностранных дел Сергея Лаврова и Госсекретаря Энтони Блинкена.

Первым на виллу Ла Гранж приехал Путин. Байден присоединился к российскому лидеру примерно через 12 минут. После приветствия и совместного фото президенты прошли в помещение. Прессу впускали через другой вход.

Встреча проходит в библиотеке. Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться.

Кроме того, когда сотрудники служб безопасности попросили журналистов и телеоператоров покинуть помещение российскому лидеру удалось рассмешить своего коллегу.

Ранее журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал первые совместные кадры Путина и Байдена на встрече в Женеве.

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