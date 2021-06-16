Путин прилетел в Женеву на встречу с Байденом

Аргументы Недели → Политика 13+

16 июня 2021, 13:51

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прилетел в Женеву на встречу со своим американским коллегой Джо Байденом. Саммит состоится на вилле Ла Гранж в 13.35 по местному времени (14.35 мск).

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов сообщил, что на место переговоров уже прибыли члены российской делегации: министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, замглавы администрации президента Дмитрий Козак, спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Также на встречу приглашены замглавы МИД Сергей Рябков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и посол РФ в США Анатолий Антонов.

Отмечается, что Россия не обращалась с просьбой к Швейцарии о проведении в Женевском международном аэропорту протокольной встречи Путина.

Ранее сообщалось, что Байден прибыл в Женеву 15 июня. При этом российский президент первым прибудет на место переговоров.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости