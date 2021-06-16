Путин вылетел в Швейцарию на встречу с Байденом

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16 июня 2021, 11:41

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов сообщил, что президент России Владимир Путин вылетел в Швейцарию на саммит с американским лидером Джо Байденом. Встреча состоится 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж.

«На столе в комнате переговоров в расширенном составе пластиковые шайбы - индивидуальные санитайзеры для рук, а в президентских туалетах - «редкий санитайзер без цвета и без запаха», - написал он в своем Телеграм-канале.

Отмечается, что журналисты Кремля и Белого дома уже прибыли на виллу Ла Гранж.

При этом официальный представитель женевского кантонального правительства Эмманюэль Кюэно уточнил в беседе с ТАСС, что Россия не обращалась с просьбой к Швейцарии о проведении в Женевском международном аэропорту протокольной встречи Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что встреча состоится в 13.35 по местному времени (14.35 мск). Байден прибыл в Женеву 15 июня. При этом российский президент первым прибудет на место переговоров.

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