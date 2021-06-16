Политолог Мезюхо прокомментировал условия альянса для вступления Украины в НАТО

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16 июня 2021, 11:28 Источник: RT

флаг НАТО, фото: Wu Wei/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украине «нужно сделать больше» в плане реформ для вступления в альянс.

«Если бы даже Киев привел свои вооружённые силы в соответствии со стандартами этой военно-политической организации, то даже в таком случае к членству Украины внутри этой структуры относились бы весьма подозрительно», - высказал он RT.

Мезюхо отметил, что в НАТО нет единства по вопросу вступления Украины. По его словам, альянс не хочет тратить деньги на модернизацию ВСУ, в то время как президент Владимир Зеленский рассчитывает на то, что ведущие страны НАТО будут оплачивать её и производить закупку вооружения и боеприпасов. Он добавил, что никто не говорит Киеву о конкретных сроках, поскольку риторика в адрес страны спустя несколько лет не изменилась.

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