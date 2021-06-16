Захарова заявила, что у авторов стратегии ЕС в отношении РФ «проблемы со знанием истории и преобладанием фобий»

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16 июня 2021, 09:49

Мария Захарова, фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала стратегию Евросоюза в отношении России, подготовленную к саммиту объединения, который состоится 24-25 июня.

Согласно заявлению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, стратегия будет основана на трех принципах: «отталкивать, сдерживать, взаимодействовать», пояснила Захарова. По ее словам, сложно представить человека, который представляет отношения на таких принципах.

«У людей, которые придумали такую концепцию, явно проблемы со знанием истории, восприятием реальности и преобладанием фобий над креативным мировосприятием», - написала дипломат в своем Телеграм-канале.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Североатлантическому блоку необходимо срочно разработать «новую стратегическую концепцию», поскольку Россия не рассматривает НАТО, как партнёра, а считает её противником.

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