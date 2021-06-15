В Кремле заявили, что на саммите в Женеве не будет подписания документов

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15 июня 2021, 21:23 Источник: РИА "Новости"

Кремль, pixabay.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 15 июня, заявил, что в рамках встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня подписание документов осуществляться не будет.

"Никаких подписных документов не предусматривается", – подчеркнули сегодня в Кремле.

Отметим, что ранее помощник президента Российской Федерации Владимира Путина Юрий Ушаков в рамках разговора с журналистами заметил, что тема итоговых документов саммита главы России и его американского коллеги Джо Байдена в Женеве пока не согласована.

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