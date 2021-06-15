Байден заявил о готовности к встрече в Путиным

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15 июня 2021, 19:37 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Laurie Dieffembacq/Belga News Ag

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во вторник, 15 июня, заявил, что готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Саммит глав двух стран состоится в среду в Женеве.

Джо Байден ранее сегодня прибыл в Женеву. Один из журналистов выкрикнул вопрос, адресованный американскому лидеру, о том, готов ли он к переговорам с главой РФ. "Я всегда готов", – ответил президент США.

Ранее стало известно, что Владимир Путин прилетит в Швейцарию только завтра, однако первым прибудет на место проведения саммита. В Женеву уже прибыли российские журналисты и члены делегации.

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