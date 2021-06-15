Президент Швейцарии Пармелен рассчитывает, что саммит Байдена и Путина принесет пользу всему миру

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15 июня 2021, 21:00 Источник: ТАСС

президент Швейцарии Ги Пармелен, Pontus Lundahl/Tt

Президент Швейцарии Ги Пармелен выразил надежду на то, что саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве принесет пользу не только этим государствам, но и всему миру.

Ги Пармелен в рамках пресс-конференции по итогам встречи с Джо Байденом во вторник заявил, что надеется на достижение положительного результата в рамках переговоров американского и российского лидеров.

Швейцарский президент, отвечая на вопрос журналистов, какую роль его страна играет в переговорном процессе, а также, почему именно Женева станет местом встречи глав России и США, отметил, что Швейцария имеет давние традиции, связанные с нейтралитетом. Более того, страна имеет опыт в организации крупных международных мероприятий, заметил Пармелен.

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